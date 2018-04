X Mistrzostwa Ursynowa. MOSP Białystok zwycięża w karnych!

W turnieju zagrały najlepsze w swoich regionach drużyny z rocznika 2005. Poziom był wysoki i niezwykle wyrównany. Młodzież imponowała zaangażowaniem i szybkością, czarowała techniką, docenić wypada ich umiejętności gry zespołowej. Ale bramek padało nie więcej niż średnio 1-2 na spotkanie. Czyżby zatem w młodszych rocznikach brakowało nam zdolnych strzelców, którzy za kilka – kilkanaście lat wezmą na siebie ciężar strzelania goli dla reprezentacji?

Ten fenomen tłumaczył kiedyś Ryszard Kapuściński. „Cesarz reportażu” w jednym z wywiadów mówił tak: - W koszykówce (…), w piłce ręcznej (…) emocje widowni rozpadają się na wiele momentów. W piłce nożnej wynik oscyluje wokół zera. (…) Jest blisko stanu doskonałości. Dwie doskonałe drużyny stoją naprzeciw siebie i przez to pada coraz mniej bramek. - Element przypadku jest przy tym niezwykle duży, co potęguje dramaturgię widowiska. Jeden moment decyduje o wyniku, ale tłum potrafi czekać na ten jeden moment przez 90 minut – wyjaśniał autor słynnej „Wojny futbolowej”.

Finał X Mistrzostw Ursynowa to godne potwierdzenie opinii mistrza. Od samego początku drużyny natarły na siebie z animuszem. Żywiołowe ataki wyprowadzane to z jednej to z drugiej strony rozbijały się jednak o szczelny mur obrony rywala. Dlatego, gdy Stal Mielec objęła prowadzenie po celnym strzale Dawida Zięby, wydawało się, że już nie pozwoli wydrzeć sobie zwycięstwa. Drużyna MOSP Białystok jednak nie odpuszczała do końca, a jej wytrwałość została nagrodzona. Zaledwie dwie minuty przed końcem regulaminowego czasu gry wyrównał Konrad Magnuszewski. W rzutach karnych mocniejszymi nerwami wykazali się piłkarze MOSP i stało się jasne, że puchar burmistrza Ursynowa powędruje w tym roku do Białegostoku.

W turnieju wzięły udział zespoły: Stali Mielec, MOSP Białystok, MUKP Dąbrowa Górnicza, Wisły Płock, SMS Resovii Rzeszów, KS SEMP I, STF Champion Warszawa, Legii Warszawa, Elany Toruń, FFA Warszawa, KS SEMP II i Pogoni Siedlce (kolejność zgodnie z końcową tabelą). Za najlepszego zawodnika turnieju trenerzy uznali Wojtka Jakubika z Wisły Płock, najlepszym strzelcem został Dawid Zięba ze Stali Mielec (5 trafień), a najlepszym bramkarzem Janek Jankiewicz z KS SEMP (tylko 2 stracone bramki).

Organizatorem X Mistrzostw Ursynowa był KS SEMP. Patronami instytucjonalnymi: Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Mazowiecki Związek Piłki Nożnej. Patronami medialnymi: TVP3, RDC, Piłka Nożna, Sport.pl, Passa, HaloUrsynów. Sponsorami: m.st. Warszawa, Zina, GreenCarrier, R-Gol, Start Hotel Aramis.